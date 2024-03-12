Женщина расправилась с насильником его же ножом

В США женщина из штата Луизиана отобрала нож у набросившегося на нее насильника и расправилась с ним. Об этом сообщает Blaze Media.

Инцидент произошел в приходе Сент-Таммани в начале марта. Американка, имя которой не разглашается, находилась в прачечной самообслуживания, когда туда вошел 40-летний Николас Транчант. Он сразу же напал на женщину с ножом и попытался изнасиловать ее.

Пострадавшей удалось отбиться от злоумышленника и отобрать у него оружие. После этого схватка продолжилось, и женщина ударила Транчанта его же ножом.

На месте происшествия было много крови, поэтому полицейские сначала решили, что ранена женщина. Однако выяснилось, что серьезную рану получил нападавший. Его доставили в больницу, но врачи не смогли ему помочь. Пострадавшую также пришлось госпитализировать. Медики заявили, что вскоре она полностью поправится.

Позже выяснилось, что Транчант вышел из тюрьмы в декабре 2023 года. В 2003-м его судили за приставания к малолетним, а в 2008-м — за кражу со взломом и попытку изнасилования при отягчающих обстоятельствах. После освобождения по УДО он регулярно отмечался в полиции и соблюдал все ограничения.

«Я хочу отметить храбрость и мужество, проявленное этой женщиной в противостоянии с нападавшим, и попросить всех помолиться за ее скорейшее выздоровление», — заявил шериф Рэнди Смит.

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