Двух парапланеристов задержали недалеко от границы РФ и Украины

Пограничники задержали двух парапланеристов в Белгородской области, в 20 км от российско-украинской границы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 марта, в районе села Новая Нелидовка.

По данным канала, система противовоздушной обороны засекла «неизвестные объекты». В связи с этим по тревоге была поднята дежурная группа пограничников.

Силовики прибыли на место и обнаружили двух гражданских лиц. В настоящее время их личности проверяют на возможное сотрудничество с украинскими спецслужбами.

Напомним, что боевики палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года осуществили нападение на Израиль по суше, по морю и по воздуху — часть из них преодолела границу на парапланах.