Двух парапланеристов задержали недалеко от границы РФ и Украины

Двух парапланеристов приняли за диверсантов ВСУ и задержали в Белгородской области, в 20 километрах от российско-украинской границы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 10 марта, недалеко от села Новая Нелидовка. Система противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировала неизвестные объекты, после чего по тревоге подняли дежурных бойцов Федеральной пограничной службы.

Российские пограничники прибыли на место и задержали двух гражданских лиц. Их проверяют на возможное сотрудничество со спецслужбами Украины. Парапланеристов подозревают в проникновении на территорию России по тактике радикального палестинского движения ХАМАС, участники которого в октябре 2023 года похожим образом вторглись на территорию Израиля.

Ранее беспилотник ВСУ был сбит российскими силами ПВО в небе над Курском. Он загорелся и упал на территории нефтебазы.