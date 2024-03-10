В Петербурге неизвестные осквернили «Медного всадника»

Памятник "Медный всадник", расположенный на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, вновь стал объектом вандализма. Об этом сообщается в Telegram-канале "78 | Новости".

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В материале отмечается, что в ночь на 10 марта на монумент "напала" группа неизвестных. По рассказам очевидцев, памятник осквернили семь человек.

Сначала нарушители справили на постамент малую нужду, а затем принялись за "Гром-камень". В результате на мегалите появились различные надписи, содержащие обсценную лексику.

"Чем [император] Петр [Великий] заслужил такое отношение — неизвестно", — говорится в публикации.

Журналисты добавили, что в настоящее время осквернивших памятник вандалов ищут сотрудники правоохранительных органов. 25 февраля в Санкт-Петербурге произошла похожая ситуация.

Неизвестный молодой человек справил малую нужду прямо на "Медного всадника", при этом его приятель стоял рядом и снимал происходящее на камеру.

После этого полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". На следующий день стало известно, что вандала задержали.