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Первоклассник попал в реанимацию после падения с пристройки в Петербурге

В Петроградском районе Петербурга семилетний мальчик получил тяжелые травмы, упав с пристройки здания с высоты более пяти метров. Об этом сообщает "78.ru".

Первоклассник попал в реанимацию после падения с пристройки в Петербурге
© Газета.Ru

Инцидент произошел во дворе дома по Пионерской улице, первоклассник забрался на пристрой к зданию и сорвался вниз с высоты более пяти метров.

Мальчика госпитализировали в отделение реанимации детской больницы с сочетанной кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами головного мозга, легких и печени в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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