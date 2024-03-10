Инфраструктурный объект в Днепропетровской области загорелся из-за взрывов

Пожар разгорелся на территории инфраструктурного объекта в Днепропетровской области Украины из-за взрывов, рассказал начальник областной военной администрации Сергей Лысак.

© ДСНС України

«Повреждён инфраструктурный объект. Произошло возгорание, пламя оперативно потушили», — сообщил он.

Прошедшей ночью на территории региона звучала воздушная тревога. Также она была объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.