В Курской области при попадании снаряда в дом погибла женщина

Вооруженные силы Украины обстреляли село Кульбаки Глушковского района Курской области. В результате атаки погибла местная жительница. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, украинский снаряд попал в жилой дом, после чего он загорелся. Женщина погибла, а ее супруг получил обширные ожоги. Мужчине оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибшей.

— Также повреждено ещё одно домовладение. В населенном пункте частично отсутствует свет. На место возгорания оперативно выехали пожарные команды, — написал Старовойт в Telegram-канале.

Ночью 9 марта глава Курской области сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) украинского беспилотника. До этого он объявил о ракетной опасности в регионе. Обломки сбитого украинского беспилотника упали на крышу поликлиники № 6 в Курске, повреждены 22 квадратных метра кровли, отметил глава региона.

В ночь на 9 марта система ПВО уничтожила 47 украинских беспилотников над территорией России. В частности, дроны были ликвидированы над Белгородской, Волгоградской, Ростовской и Курской областями.