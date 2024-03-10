На газопроводе в ХМАО прогремел взрыв

В Белоярском районе (ХМАО) на Бобровском линейном производственном управление (ЛПУ) прогремел взрыв. Об этом сообщил очевидец.

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«ЧП случилось совсем недавно на территории Бобровского управления магистральных газопроводов. О пострадавших пока неизвестно», — рассказал очевидец «Муксун.ФМ».

Агентства URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО. Ответ ожидается.

Предыдущий взрыв на территории Бобровского управления магистральных газопроводов произошел 16 мая 2023 года. В депздраве ХМАО тогда уточнили, что пострадали шестеро человек, пятеро получили ожоги, а один погиб.