На подлете к российскому городу сбит украинский БПЛА

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Попытка атаковать территорию России произошла вечером 9 марта, сообщает Министерство обороны РФ.

«Около 18.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что украинский дрон был уничтожен над территорией Белгородской области.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что система ПВО сработала в Грайворонском городском округе.

В зоне СВО уничтожены американские ЗРК Patriot

«Сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — написал он в Telegram-канале.

По словам Гладкова, оперативные службы уточняют последствия инцидента на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.