В Киеве задержан маньяк, убивший более 8 человек

В Киеве следствие пришло к выводу, что задержанный в начале января подозреваемый убил не менее восьми человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на украинские издания.

«Установлена причастность маньяка уже к восьми убийствам», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого задержали 3 января, после убийства продавщицы цветов в Голосеевском районе города. Он признался в преступлении и сообщил, что нанес женщине многочисленные удары ножом.

Всего ему вменяется 8 убийств. В частности, до нападения на цветочницу он выследил мужчину и ударил его камнем по голове. Это произошло в Днепровском районе Киева в 2019 году.

Ранее сообщалось, что раздача оружия на Украине привела к росту преступности.