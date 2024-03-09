Прокуратура: в Оренбурге задержался вылет борта в Москву

В аэропорту Оренбурга задержался вылет регулярного авиарейса № 1247 по маршруту Оренбург — Москва (Шереметьево) из-за технической неисправности воздушного судна. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

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Отмечается, что речь идет об отсутствии шпильки на внутреннем колесе левой амортизационной стойки. На борту должно было находиться 152 пассажира.

Время вылета было перенесено на более поздний срок.

Оренбургская транспортная прокуратура сообщила, что осуществляет контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.

До этого сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Москвы. Рейс SU6018 направлялся в Санкт-Петербург, но во время полета экипаж обнаружил техническую неисправность и принял решение вернуться в столицу, запросив в Шереметьево разрешение на посадку. Также сообщалось, что в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) совершил аварийную посадку пассажирский лайнер авиакомпании FlyDubai.