В Латвии арестовали телемастера, который помогал настраивать российские каналы

В Латвии арестовали телевизионного мастера, который настраивал жителям заблокированные российские каналы. Издание Delfi сообщило, что латвиец помог более, чем 181 пользователю.

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Во время обыска в доме мужчины в населенном пункте Ницгале правоохранители изъяли ТВ-приемники. Мастеру предъявили обвинения в незаконном предпринимательстве. Ему грозит тюремный срок до трех лет, общественные работы или денежный штраф.

Зрители заблокированных каналов также могут понести ответственность. Штраф за правонарушение достигает 700 евро.

В 2023 году в Латвии возбуждено шесть уголовных дел за незаконную ретрансляцию и нелегальный доступ к телевидению. За пользование незаконными системами заведено 60 административных дел. В общей сложности изъято 309 нелегальных устройств.

Напомним, с 9 июня в Латвии прекратили вещание все зарегистрированные в России телеканалы. В мае в стране заблокировали доступ к российским соцсетям "Одноклассники", "ВКонтакте" и "Мой мир".