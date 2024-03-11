Силовики задержали мужчину за нападение на сотрудницу российского бара

В Челябинске задержали мужчину, сломавшего нос сотруднице бара. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, в ночь на 9 марта задержанный пришел в заведение с подругой. Охрана их не пустила. Тогда россиянин разозлился и напал на девушку-промоутера. Спутница пыталась его успокоить, но агрессор ударил сотрудницу кулаком по лицу и сбежал. Пострадавшую доставили в травмпункт. У нее раздроблен нос и диагностировано сотрясение мозга.

Задержанный рассказал, что ударил девушку из-за словесной перепалки. Он раскаивается и признает вину. Вопрос о возбуждении дела пока решается.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону неизвестный сломал ребра 35-летнему предпринимателю в магазине гаджетов.