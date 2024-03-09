В здание Капитолия попытался ворваться мужчина с молотком

Полиция Капитолия в столице США Вашингтоне сообщила о задержании мужчины, который пытался проникнуть в здание американского конгресса с молотком. Об этом информирует NBC News.

По данным телеканала, мужчина проходил досмотр в центре для посетителей, когда рентген показал, что у него в сумке находится молоток.

Отмечается, что полицейский попытался открыть сумку, однако мужчина оказал сопротивление. Стражи порядка применили электрошокер и задержали его.