В Курской области объявлена ракетная опасность
В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы региона Романа Старовойта.
По его словам, тем, кто находится дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
Как отметил губернатор, тем, кого объявление о ракетной опасности настигло на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании или ином подходящем в качестве укрытия месте.
До этого ракетная опасность объявлялась в регионе ночью 7 марта.
Российский военный раскрыл подробности об украинских БПЛА «Бобер»
Рамблер: главные новости