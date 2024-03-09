В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы региона Романа Старовойта.

По его словам, тем, кто находится дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Как отметил губернатор, тем, кого объявление о ракетной опасности настигло на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании или ином подходящем в качестве укрытия месте.

До этого ракетная опасность объявлялась в регионе ночью 7 марта.

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