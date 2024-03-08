Появились подробности дела о найденных человеческих останках в Ленобласти

Мумифицированное тело мужчины обнаружили в хоккейной сумке на обочине у садового товарищества в Ленинградской области. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщили в следственном управлении СК по региону.

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— В ночное время 8 марта 2024 года на обочине у въезда в СНТ «Надежда» в поселке Семагино Выборгского района Ленинградской области обнаружена хоккейная сумка, в которой находилось мумифицированное тело мужчины, завернутое в полиэтиленовый пакет, — следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале следственного управления.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»). Сейчас устанавливается личность погибшего, а также круг лиц, причастных к преступлению. Назначен ряд судебных экспертиз.

Вечером в четверг, 7 марта, в полицию обратился мужчина, который нашел подозрительную сумку. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов обнаружили в ней фрагменты человеческого тела, подверженные сильным изменениям.