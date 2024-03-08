Над Волгоградской областью уничтожены еще четыре БПЛА

Средства российской ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Волгоградской областью, сообщает Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что беспилотники были самолетного типа, их нейтрализовали в районе 07:00.

Восьмого марта около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, — говорится в сообщении.

Утром 8 марта российское Минобороны сообщало, что системы противовоздушной обороны в ночь на 8 марта нейтрализовали 12 украинских дронов над двумя регионами России. В Белгородской области был уничтожен один БПЛА, над Волгоградской — 11.

Ранее стало известно, что Минобороны Великобритании выделит дополнительные 125 млн фунтов ($160 млн) на закупку беспилотников для ВСУ, что, по данным британского ведомства, позволит довести число беспилотников, отправляемых королевством Киеву, до 10 тысяч. Помимо FPV-дронов, Киев получит около тысячи барражирующих боеприпасов, разработанных в Великобритании, а также морские БПЛА и беспилотные средства разведки.