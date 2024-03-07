В Нигерии бандиты похитили свыше 200 детей

В центральном нигерийском штате Кадуна бандиты похитили свыше 200 школьников. Об этом пишет портал Daily Post.

По данным портала, вооруженные люди в четверг, 7 марта, ворвались в начальную школу деревни Курига, похитили учеников и учителей и увели в близлежащий лес. В общей сложности, они увели 232 человека.

«Это то самое село, где более месяца назад был убит директор школы Идрис Суфян и похищена его жена», — пояснил бывший сенатор от штата Кадуна Шеху Сани.

Политик выразил уверенность в том, что силовикам удастся освободить похищенных.

Журналисты отметили, что ранее школьные здания располагались за пределами населенного пункта. Несколько лет назад всех учащихся перевели в целях безопасности в школу в самой Куриге.

По их данным, власти пока не прокомментировали инцидент.