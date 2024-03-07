Автора сериала Mr. Freeman оштрафовали на 40 тысяч рублей

Основателя анимационной студии Toonbox и автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на публикации в соцсети. Об этом ТАСС рассказали в Кунцевском суде Москвы.

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«Суд признал Мунтяна виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП (производство материалов иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены иноагентом), и назначил наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей», — огласили решение в суде.

26 февраля 2023 года создателя Mr. Freeman заочно арестовали. Позже защита мультипликатора обжаловала его заочный арест за фейки о ВС РФ. В конце декабря 2023 года стало известно об объявлении в розыск Павла Мунтяна. Поводом для возбуждения дела стал пост в его соцсетях, сделанный минувшей весной. До этого Хорошевский суд Москвы оштрафовал Мунтяна на 40 тысяч рублей.

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