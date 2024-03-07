Один человек пострадал при атаке ВСУ на российский регион

Один человек пострадал при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

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ЧП произошло в селе Козинка, окраина которого прилегает к российско-украинской границе.

Мужчина получил осколочное ранение руки, ему оказана вся необходимая помощь. От госпитализации он отказался.

Помимо этого, при атаке повреждения получила хозяйственная постройка на территории одного из частных домовладений.

Мужчина, о ранении которого сообщил Гладков, стал вторым жителем Белгородской области, пострадавшим от действий ВСУ с начала суток. Ранее еще один мужчина получил ранение брюшной полости в результате падения и детонации беспилотника.