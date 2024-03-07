В самолете с россиянами на борту произошло возгорание

В самолете российской авиакомпании с пассажирами на борту произошло возгорание. Об этом пишет Telegram-канал AmurMedia.

Непредвиденная ситуация произошла в летевшем из Москвы в Хабаровск лайнере в четверг, 7 марта. По данным источника, на четвертом часу полета салон воздушного судна начало заволакивать дымом.

«Всему виной оказался экран, вмонтированный в кресле на 32-м ряду, — говорится в сообщении. — По всем признакам произошло короткое замыкание».

По словам собеседника агентства, сначала члены экипажа захотели тушить экран водой.

«Я остановил эту историю, — добавил он. — Потом все же экраны обесточили и потушили огнетушителем, как положено».

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее летевший в Сочи пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за технической проблемы. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, следовавшим из Санкт-Петербурга. После взлета воздушное судно около двух часов кружило над Ленобластью.