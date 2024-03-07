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ФСБ заподозрила россиянку в сотрудничестве с СБУ

В Адыгее сотрудники ФСБ заподозрили местную жительницу в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

ФСБ заподозрила россиянку в сотрудничестве с СБУ
© ТАСС

По данным силовиков, женщина отправила представителю СБУ свои данные и подтвердила желание помогать Украине, в том числе собирая и передавая информацию по заданию куратора.

Также во время общения с представителем СБУ россиянка обсудила возможность организовать переход на сторону Вооруженных сил Украины родственника. Он отбывает наказание в колонии и планирует заключить контракт с Министерством обороны России для участия в СВО.

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