Украина запустила БПЛА по двум русским регионам

Министерство обороны сообщило о том, что Украина ночью пыталась атаковать территорию России.

«В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, одиннадцать БпЛА уничтожены над территорией Волгоградской области», - сообщает Минобороны.

Ранее «СП» писала о том, что российские войска уничтожили «Ланцетами» станцию РЛС ВСУ на правом берегу Днепра.

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