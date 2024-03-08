Украина запустила БПЛА по двум русским регионам
Министерство обороны сообщило о том, что Украина ночью пыталась атаковать территорию России.
«В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, одиннадцать БпЛА уничтожены над территорией Волгоградской области», - сообщает Минобороны.
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