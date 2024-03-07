В Москве предотвращено нападение террористов на синагогу

В столице было предотвращено силовиками нападение террористов на синагогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

В сообщении говорится, что деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ* в Афганистане - «Вилаят Хорасан»- была пресечена на территории Калужской области.

Подчеркивается, что преступники попали в поле зрения силовиков «как лица, осуществлявшие сбор соответствующих сведений». В спецслужбе сообщили о ведении боевиками подготовки к совершению нападения на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что на Северном Кавказе в 2023 году предотвратили 21 преступление террористической направленности, в том числе 16 терактов.

* Террористическая организация, запрещенная в России