В Воронежской области 15-летний подросток умер на уроке физкультуры

В одной из школ Павловского района Воронежской области 15-летний подросток потерял сознание и умер на уроке физкультуры, заявило управление СК России по региону в Telegram-канале.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти подростка. На текущий момент допрашиваются свидетели и устанавливаются обстоятельства инцидента.

В октябре прошлого года в Челябинской области подросток умер после тренировки по борьбе.