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Под Петербургом нашли мумию в спортивной сумке

В спортивной сумке в Ленинградской области был найден мумифицированный труп неизвестного человека. Об этом рассказал источник.

Под Петербургом нашли мумию в спортивной сумке
© РИА Новости
«В УМВД поступило сообщение о том, что в Выборгском районе в лесном массиве найден труп в сумке. Установить пол и возраст усопшего в силу разложения вряд ли получится», — сообщает источник Пятого канала.

Мумифицированный труп был обнаружен случайно 7 марта. Сумку с ним нашел мужчина во время прогулки. В ней лежали фрагменты человеческого тела, «подверженные сильным изменениям», передает RT.

Труп уже отправлен в морг. Эксперты там выяснят причины смерти. В месте, где было найдено тело, нет камер.

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