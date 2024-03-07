Москвич выстрелил из пистолета в соседа на севере столицы

Ранее судимый житель столицы поссорился с соседом, после чего выстрелил ему в голову из травматического пистолета. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 7 марта.

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По ее словам, инцидент произошел 4 марта на Зеленоградской улице. На лестничной клетке 29-летний мужчина поссорился со своим 47-летним соседом. В ходе словесной перепалки молодой человек выхватил нож, однако оппонент сумел выбить его из рук. Тогда злоумышленник достал травматический пистолет и три раза выстрелил в голову мужчины.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Назначен ряд экспертиз, в том числе дактилоскопическая, судебно-медицинская.

— Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Головинским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — резюмировала Иванова.

Похожая история произошла в подмосковных Люберцах. Бывшие супруги поссорились на бытовой почве. Словесная перепалка переросла в драку. В какой-то момент женщина выхватила нож и ударила оппонента в сердце. Пострадавший выжил.