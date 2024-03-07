Охотник случайно подстрелил школьницу в Челябинской области

В канун новогодних каникул охотинспектор из Челябинской области ошибочно выстрелил в девочку-подростка, целясь в косулю. Мужчина отправился под суд.

В декабре 2023 года охотинспектор из "Союза охотников и рыболовов Челябинской области" выслеживал косулю. Мужчина прицелился в животное, однако промахнулся и попал в спину школьнице.

Девочка оказалась в больнице, где хирурги прооперировали ее, сохранив все функции таза.

Мужчину обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Это уголовное дело направлено в суд, сообщает URA.RU.