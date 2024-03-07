Затонувший якорь Rubymar мог повредить кабели в Красном море

По данным группы по торговле подводными кабелями, в которую входят компании, работающие в ближневосточном регионе, наиболее вероятной причиной повреждения трех телекоммуникационных кабелей в Красном море в конце февраля стал якорь грузового судна, на которое напали хуситы.

"Вероятно, Rubymar бросил якорь при обстреле и в результате повредил близлежащие кабели", - сказал Bloomberg Райан Уопшалл, генеральный менеджер Международного комитета по защите кабелей, группы, представляющей операторов подводных кабельных сетей.

Rubymar, коммерческое судно под флагом Белиза, груженное 41 тысячей тонн удобрений, было сбито баллистическими ракетами в середине февраля у западного побережья Йемена. Несколько дней спустя кабели были повреждены в том же месте. Экипаж покинул 172-метровый корабль после того, как бросил один из его якорей, и судно почти две недели дрейфовало в районе Красного моря, густо заполненном кабелями, прежде чем затонуло в минувшую субботу.

Нападение хуситов на коммерческие суда впервые привело к смертям

В результате оказались отключены три из более чем десяти кабелей, проходящих через Красное море, важнейший маршрут для соединения интернет-инфраструктуры Европы с Азией: Seacom, AAE-1 и EIG. По оценкам гонконгского интернет-провайдера HGC Global Communications, который использует их, по этим кабелям передается около 25 процентов трафика в регионе.