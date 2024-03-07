Не менее восьми школьников пострадали при стрельбе в Филадельфии

По меньшей мере восемь школьников, ожидавших автобус на остановке в американском городе Филадельфия, пострадали после того, как неизвестные открыли по ним огонь.

Об этом информирует Fox News.

По данным телеканала, один из учеников находится в критическом состоянии.

Отмечается, что подростки готовились сесть в автобус, когда три человека вышли из припаркованного на другой стороне дороги автомобиля и открыли по ним огонь, сделав более 30 выстрелов.

Ранее ученик принёс оружие в школу в Техасе и был ранен полицейским.

Также при стрельбе в штате Миннесота погибли два полицейских и пожарный.