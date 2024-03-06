МВД России объявило в розыск журналиста Washington Examiner

МВД России объявило в розыск журналиста американского новостного издания Washington Examiner Тома Рогана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу данных МВД.

Согласно сообщению в базе данных, Роган объявлен в розыск по уголовной статье. При этом конкретные причины розыска, как и номер уголовной статьи, в МВД не сообщили.

«Том Роган, 8.2.1986. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе МВД.

Напомним, что ранее Роган также попал в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.