В магазине Челябинска задержали мужчину с муляжом гранаты

В Челябинске мужчина пришел в пивной магазин с похожим на гранату предметом и накричал на присутствующих. Об этом сообщает »ВАРЯГ технологии безопасности» во «ВКонтакте».

© ВАРЯГ технологии безопасности/VK

По информации сообщества, инцидент произошел в пивном магазине на улице Бейвеля. В торговый зал пришел мужчина с похожим на гранату предметом в руках. Он кричал, что «всем пришел конец».

После срабатывания тревожной кнопки на место прибыли сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР). Они заковали дебошира в наручники, а затем передали его сотрудникам полиции. В результате произошедшего никто не пострадал.

По информации Ura.ru, в руках мужчины был муляж гранаты. Сообщается, что во время задержания он угрожал сотрудникам ГБР.