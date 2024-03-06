Пять человек погибли при подрыве автобуса на мине в ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что пять мирных жителей погибли в результате подрыва автобуса на мине в городе Кировске.

Об этом он написал в Telegram.

«В городе Кировске произошла трагедия — в посёлке Донецком на мине подорвался автобус, который ехал на кладбище. В автомобиле находились восемь мирных граждан республики», — говорится в сообщении.

В результате инцидента погибли пять человек, четверо из которых были сотрудниками Кировского комбината коммунальных услуг, добавил Пасечник.

Ещё трое граждан получили ранения.

Ранее стало известно, что семейная пара погибла из-за сброшенного ВОП с беспилотника в Горловке.