Россиянка попыталась продать наркотики через Ozon

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали девушку, которая собиралась распространить амфетамин и гашиш через склады Ozon. Об этом сообщает издание «Подъем».

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Наркотические вещества обнаружили работники службы безопасности маркетплейса в ходе проверки качества продукции при приеме товаров. Вскрыв коробку, они нашли внутри странный порошок и позвонили в полицию. В итоге правоохранители изъяли 123 посылки с запрещенными веществами. Нелегальный товар не успел попасть на полки склада.

Как выяснилось, 30-летняя подозреваемая находила в даркнете клиентов и мастерила для них маленькие безделушки, в которые прятала наркотики. Она зарегистрировалась на маркетплейсе как продавец и собиралась отправить эти «посылки» в Москву, Псков, Казань и Краснодар. При этом дома у нее были обнаружены 57 готовых к отправке коробок, весы и упаковочный материал. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.