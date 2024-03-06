В петербургской гимназии расплавившаяся лампа сожгла учебники и парту

Учащихся пятого класса гимназии № 343 в Санкт-Петербурге залило огнем от вспыхнувшей на потолке лампы, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что детей оперативно вывели в коридор, никто не пострадал. У одного из учеников поврежден рюкзак, учебники и телефон.

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По данным канала, инцидент произошел в момент, когда преподаватель включил свет во время урока. В этот момент осветительный прибор стал плавиться и из него стали вытекать на парту огненные капли.

Ранее родители учеников школы Петродворцового района Санкт-Петербурга пожаловались на то, что их детей кормят в учебном заведении заплесневелыми продуктами. Взрослые сообщили, что учащиеся также жаловались на хамство и рукоприкладство сотрудников школьной столовой. Возмущенные родители организовали общее собрание и попросили директора школы уволить весь персонал столовой и ее заведующую.

До этого сообщалось об инциденте в Москве, где школьник оглох после пощечины от тренера по рукопашному бою. Это произошло в спортивной секции, куда пострадавший пошел вместе со своим братом. По словам тренера, 11-летний подросток стал применять запрещенные приемы во время отработки ударов в паре с родственником. Они могли привести к повреждению позвоночника. За это наставник ударил его, чтобы привести в чувства.