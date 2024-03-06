Пьяный отец увел из детского сада раздетую дочь

В Вологодской области сотрудники полиции помогли найти ребенка, которого пьяный отец увел из детского сада без верхней одежды. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

© Газета.Ru

В полицию Череповца обратились сотрудники детского сада. Педагоги сообщили, что нетрезвый мужчина пришел в группу за ребенком, не дал дочери одеться, вывел ее на улицу без куртки и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские разыскали череповчанина, находившегося под административным надзором. Участковому мужчина рассказал, что накануне поссорился с женой, которая запретила ему видеться с дочерью. Он решил забрать ребенка из детсада и отвезти к бабушке, а одеть ее не успел, потому что очень торопился.

Девочку передали матери, в отношении отца составлен протокол об административном правонарушении.