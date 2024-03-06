Момент атаки дрона-камикадзе на грузовик под Белгородом попал на видео

Момент атаки дрона-камикадзе на грузовик с людьми в Новой Таволжанке под Белгородом попал на видео. Соответствующие кадры показал Telegram-канал Shot.

В представленном ролике видно, как устройство попадает в автомобиль. Водитель продолжает движение, несмотря на то, что часть машины объята дымом.

Как утверждает Shot, дрон-камикадзе нес на себе около килограмма взрывчатки. По предварительным данным, устройство было запущено из села Огурцово в Харьковской области. FPV-дрон со взрывчаткой сопровождал второй беспилотник с ретранслятором.