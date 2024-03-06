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Второклассник едва не задохнулся, провалившись в сугроб во дворе дома

В Уфе прохожие спасли ребенка, который провалился в сугроб во дворе дома и чуть не задохнулся. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Уфа".

Второклассник едва не задохнулся, провалившись в сугроб во дворе дома
© РИА Новости

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Амантая, второклассник гулял вместе со старшим братом. В какой-то момент ребенок забрался на сугроб и провалился, под кучей снега дети вырыли тоннели для игр.

Брат попытался откопать ребенка, но не справился и позвал на помощь прохожих.

Мальчика достали из-под снежного завала без сознания и передали врачам скорой помощи.

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