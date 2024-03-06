Смерть одного из пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве опровергли

Министерство здравоохранения Тувы опровергло сообщения о смерти одного из пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ. Об этом в среду, 6 марта, сообщает РИА Новости.

«Нет, неправда. Все живы», — сказала представитель ведомства в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.

Ранее о том, что один из пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве умер в больнице, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

До этого в Минздраве России уточнили, что в результате инцидента различные повреждения получили 23 человека. Из них 15 были госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв и пожар на теплоэлектроцентрали произошли утром в среду, 6 марта. Из-за ЧП в регионе ввели режим ЧС. В результате теплоснабжения лишились 62 многоквартирных и 216 частных домов, где проживают около четырех тысяч человек.