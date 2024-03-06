Момент взрыва на ТЭЦ в Туве попал на видео

Момент взрыва на Шагонарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Туве попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На появившихся кадрах видно, как над строением вверх взмывает столп огня, который затем сменяется темным облаком.

Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после ЧП на Шагонарской ТЭЦ

Взрыв и пожар на теплоэлектроцентрали произошли утром в среду, 6 марта. Из-за ЧП в регионе ввели режим ЧС. В результате теплоснабжения лишились 62 многоквартирных и 216 частных домов, где проживают около четырех тысяч человек.

В Минздраве России сообщили, что в результате происшествия различные повреждения получили 23 человека. Из них 15 были госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.