В Шагонаре назвали сроки возобновления подачи теплоэнергии после взрыва на ТЭЦ

В городе Шагонар в Туве возобновят подачу теплоэнергии в среду, 6 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации Улуг-Хемского района Тувы.

Уточняется, что сейчас температура воздуха в городе составляет минус 16 градусов.

Отопление в городе было временно отключено после взрыва и пожара на ТЭЦ в Туве, которые произошли ранее 6 марта. Изначально сообщалось о десяти пострадавших, однако затем их число увеличилось до 18. Кроме того, еще три человека пропали без вести.

РБК: повреждённый кабель в Красном море может привести к неполадкам трафика в России