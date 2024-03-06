Десять человек пострадали при взрыве на ТЭЦ в Туве

На Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы произошло ЧП, в результате которого есть пострадавшие. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

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"Выясняем причины ЧП на Шагонарской ТЭЦ ... известно о 10 пострадавших. Они госпитализированы", - написал он.

В данный момент на месте работают оперативные службы, здание ТЭЦ оцеплено. Глава республики отметил, что выезжает в город Шагонар. Будет создан оперативный штаб, в который войдут руководители МЧС, МВД, Росгвардии, региональных Минздрава и министерства жилищно-коммунального хозяйства, Минтопэнерго, Службы ГО и ЧС. Власти мобилизуют аварийные бригады для устранения последствий, добавил Ховалыг.

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