Режим ЧС регионального значения введен в Туве после ЧП на ТЭЦ

Режим ЧС регионального значения введен в Туве после ЧП на Шагонарской ТЭЦ.

Об этом сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

«На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве режим ЧС регионального значения. По предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, которая находится отдельно от котельной», — написал он в Telegram.

Число пострадавших в ЧП на Шагонарской ТЭЦ выросло

Ранее Ховалыг сообщил, что в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ были госпитализированы 18 человек.