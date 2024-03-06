РБК: повреждённый кабель в Красном море может привести к неполадкам трафика в РФ

РБК: повреждённый кабель в Красном море может привести к неполадкам трафика в России
Перерезанный интернет-кабель в Красном море не затронет российский сегмент напрямую, однако вызовет серьёзные проблемы в Европе и Азии, что может привести и к неполадкам трафика в России.
Об этом пишет РБК.
По словам гендиректора хостинг-провайдера «Русоникс» Константина Анисимова, нестабильно в России могут работать сервисы, частично или полностью зависящие от расположенных в других странах ресурсов.
Ранее хуситы ударили по четырём связывающим Европу с Азией подводным кабелям.
В Ванкувере молния ударила в пассажирский самолет с более 550 людьми на борту
Позже стало известно, что четыре кабеля связи повреждены в Красном море.