РБК: повреждённый кабель в Красном море может привести к неполадкам трафика в РФ

Перерезанный интернет-кабель в Красном море не затронет российский сегмент напрямую, однако вызовет серьёзные проблемы в Европе и Азии, что может привести и к неполадкам трафика в России.

Об этом пишет РБК.

По словам гендиректора хостинг-провайдера «Русоникс» Константина Анисимова, нестабильно в России могут работать сервисы, частично или полностью зависящие от расположенных в других странах ресурсов.

Ранее хуситы ударили по четырём связывающим Европу с Азией подводным кабелям.

В Ванкувере молния ударила в пассажирский самолет с более 550 людьми на борту

Позже стало известно, что четыре кабеля связи повреждены в Красном море.