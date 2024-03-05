Масштабный пожар произошел в экопарке «Осокорки» под Киевом
Под Киевом произошел масштабный пожар. Украинские СМИ сообщают, что причиной пожара в экопарке «Осокорки», предположительно, стал поджог.
Жителям Дарницкого района посоветовали закрыть окна, так как «ощущается запах дыма». Очевиды сообщили, что загорелся жилой массив «Осокорки», но пожарные не могут прибыть на место из-за отсутствия дороги, передает РИА «Новости».
По данным украинских СМИ, «загорелась значительная часть экопарка «Осокорки». При этом «пресс-служба экопарка сообщила о поджоге». Власти города заявили, что загорелись травяной настил и камыш у озера Тяглое в Дарницком районе.