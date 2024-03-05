Масштабный пожар произошел в экопарке «Осокорки» под Киевом

Под Киевом произошел масштабный пожар. Украинские СМИ сообщают, что причиной пожара в экопарке «Осокорки», предположительно, стал поджог.

© ДСНС України

Жителям Дарницкого района посоветовали закрыть окна, так как «ощущается запах дыма». Очевиды сообщили, что загорелся жилой массив «Осокорки», но пожарные не могут прибыть на место из-за отсутствия дороги, передает РИА «Новости».

По данным украинских СМИ, «загорелась значительная часть экопарка «Осокорки». При этом «пресс-служба экопарка сообщила о поджоге». Власти города заявили, что загорелись травяной настил и камыш у озера Тяглое в Дарницком районе.