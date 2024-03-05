Полиция ликвидировала бордель в двух квартирах на юго-западе Москвы

Полицейские ликвидировали притон для занятия проституцией, действовавший в двух соседних квартирах в доме на Профсоюзной улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин во вторник, 5 марта.

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По словам собеседника «ВМ», были задержаны пять приезжих женщин в возрасте от 29 до 40 лет, которые подозреваются в оказании интимных услуг. В отношении них составили протоколы об административном правонарушении. В квартирах были обнаружены и изъяты предметы, использовавшиеся для осуществления противоправной деятельности, и тетради с записями.

Также полицейские задержали в Подмосковье 27-летнюю приезжую женщину, которая выполняла функции администратора притона. По данному факту было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ («Организация занятия проституцией»). Фигурантке была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Другой бордель был обнаружен на улице Мещанской в центре Москвы. Заведение, в которым оказывали интимные услуги, было замаскировано под массажный салон.