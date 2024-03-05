Российский военный ударил ножом начальника из-за замечания и получил 11 лет

Новочеркасский гарнизонный военный суд в Ростовской области приговорил к 11 годам колонии военнослужащего Даниса Вахитова, который ударил ножом своего начальника в полевом лагере воинской части, получив замечание. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

© Lenta.ru

Судья признал контрактника виновным по пунктам «а», «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и части 3 статьи 334 («Насильственные действия в отношении начальника») УК РФ и лишил воинского звания. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, все произошло в августе 2023 года. Подсудимый получил замечание от старшего по обустройству полевого лагеря и из недовольства ударил «обидчика» ножом в живот. Во время заседания Вахитов частично признал вину, уточнив, что не услышал о назначении потерпевшего своим непосредственным начальником.

4 марта на Сахалине 35-летний мужчина ударил ножом полицейского в здании местной больницы. Его задержали.