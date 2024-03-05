Четверо пермских школьников избили ученика первого класса

В Перми четверо мальчиков избили ученика первого класса. Об этом отец мальчика рассказал изданию Properm.

Накануне во дворе школы N37 между первоклассниками возник словесный конфликт. После уроков обидевшиеся на оскорбления мальчики решили отомстить своему оппоненту и заручились поддержкой ученика третьего класса. Вместе они повалили пострадавшего на землю и несколько раз его пнули в лицо и живот. Дети преследовали школьника до его дома. Затем его родители обратились в полицию и в травмпункт, а также успели несколько раз переговорить с руководством образовательного учреждения.

По словам отца ребенка, директор Татьяна Мухатаева подчеркнула, что "дыма без огня не бывает", а "инцидент пустяковый и не требует внимания". Тем не менее в полиции заявление приняли. Ребенок продолжил посещать уроки, видимых телесных повреждений, как сообщили в городском департаменте образования, во время избиения он не получил. Его родитель утверждает, что в результате происшествия у сына оказалась разбита губа и порвана куртка. Сейчас мальчик боится выходить на улицу.

На Совете по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, который состоялся 5 марта, родитель пострадавшего попросил у школы путевку в Сочи, в ответ ему посоветовали подождать результатов расследования отдела ПДН.