Опасный преступник сбежал из российской психбольницы

В Екатеринбурге разыскивают преступника, который сбежал из свердловской областной психбольницы во время экспертизы. Сейчас его разыскивает полиция, подтвердили в пресс-группе управления МВД по Екатеринбургу.

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«Заявление о розыске поступило в отдел полиции № 6 Октябрьского района. В настоящее время сотрудники территориального ОВД устанавливают его местонахождение», – рассказали там.

Речь идет о некоем Романе Порсине, утверждает 66.RU со ссылкой на источник. В открытых источниках есть информация о том, что в прошлом году его тезка был арестован по делу о разбое Железнодорожным райсудом.

Полный тезка этого Порсина судим несколько раз. Еще в 2011 году его посадили за угоны и кражи из автомобилей, а в 2016 – за разбой в подъезде и попытку украсть виски из магазина. Уже будучи в колонии, он попал под статью как бунтовщик – в итоге его освободили от наказания по состоянию здоровья. Кроме того, в суде находится дело об уклонении от административного надзора.