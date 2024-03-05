В Подмосковье госпитализировали малыша с многочисленными переломами

По факту госпитализации в подмосковной Истре двухмесячного ребенка с многочисленными переломами возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 5 марта.

По ее словам, 3 марта в больницу поступил малыш с многочисленными переломами. В данный момент ребенок находится на лечении. Врачи сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Криминалисты допросили родителей и запросили характеристику семьи младенца. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

По информации Telegram-канала Shot, ребенок получил травмы 1 марта во время переодевания. Мама мальчика надевала на него комбинезон, однако сильно надавила на руки и сломала их. Девушка не заметила это и спокойно уехала домой.

Спустя несколько дней отец купал сына и заметил, что у того странно болтается рука. Сначала он попытался самостоятельно вправить ее, однако затем вызвал скорую. Врачи диагностировали у малыша переломы рук, ребер и ключицы.

Похожая трагедия произошла в клинике в Москве. Младенец из Волгограда умер на 40-й день жизни из-за инфекции.